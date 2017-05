Auf internationaler Bühne poltert US-Präsident Donald Trump gegen die Deutschen. Ein Besuch von Wirtschaftsministerin Zypries in South Carolina zeigt: In den Bundesstaaten ist das Verhältnis der Staaten noch harmonisch.

Brigitte Zypries' Plan geht auf. "Wir werden sicherstellen, dass die Gesetze die großartigen Beziehungen unserer Länder widerspiegeln", verspricht Henry McMaster, republikanischer Gouverneur des US-Bundesstaats South Carolina, am Donnerstag nach einem Treffen mit der Bundeswirtschaftsministerin. Der Satz ist ein Versprechen, sich gegen Handelsbarrieren, die deutschen Unternehmen schaden könnten, in Washington einzusetzen. Wegen Hoffnungszeichen wie diesem ist Zypries am vorletzten Tag ihrer USA-Reise am Donnerstag in den Süden der USA gereist.

Zypries setzt im Kampf gegen Handelsbeschränkungen durch die Regierung unter US-Präsident Donald Trump auch auf neue Verbündete auf bundesstaatlicher Ebene. Ihr Argument: Deutsche Firmen schaffen Arbeitsplätze - aber nur dann, wenn sie nicht mit neuen Strafsteuern belegt werden. Und die Gouverneure können kein Interesse haben, Arbeitsplätze in ihren Ländern zu verlieren.

In ...

