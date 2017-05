Die Opec einigte sich gestern auf eine Verlängerung der Förderkürzungen um neun Monate. Jedoch reagierte der Ölpreis ganz anders als erwartet. Der Ölpreis knickte wie ein Strohhalm nach unten ab. Denn die Marktteilnehmer hatten eigentlich mehr als das schon Eingepreiste erwartet.

Am Mittwoch wurden die Rohöllagerbestände in den USA gemeldet. Sie gingen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 4,4 Millionen Barrel zur Vorwoche zurück. Erwartet worden war ein geringerer Rückgang, nachdem sich die Bestände in der Vorwoche bereits um 1,8 Millionen verringert hatten. Die bereits am Vortag veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten von einer Abnahme um 1,5 Millionen Barrel berichtet. Auch die Benzinbestände nahmen laut EIA-Informationen um 0,8 Millionen Barrel ab. Die API-Daten hatten einen deutlicheren Rückgang angezeigt. Für den Ölpreis brachten die Daten nur einen kurzen Impuls, denn der Markt hatte sich schon auf das Opec-Treffen am Donnerstag fixiert.

Dabei wurde eine Verlängerung der Fördermengenbegrenzung erwartet. Eine solche war bereits eingepreist worden, was zuletzt zu steigenden Preisen geführt hatte. Zwar wurden die Förderkürzungen auf dem Opec-Treffen gestern wie ...

