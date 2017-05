FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Freitag um 8 Ticks auf 161,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 161,52 Prozent und das Tagestief bei 161,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 5.800 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 131,8 Prozent. Am Morgen zeichnet sich ein ruhiges Geschäft ab. In den USA wird am Freitag nur verkürzt gehandelt.

Keine großen Akzente dürfte am Nachmittag die Zweitveröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal setzen. Im Konsens wird mit einer Lesung von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal gerechnet nach zunächst 0,7 Prozent. Die nächsten Widerstände für den Bund liegen laut der Helaba bei 161,55 und 162,02 Prozent, Unterstützungen lokalisieren die Analysten bei 160,00 und 159,73 Prozent.

May 26, 2017 02:17 ET (06:17 GMT)

