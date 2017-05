Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt könnte am Freitag mit leichten Verlusten in den letzten Tag der verkürzten Handelswoche starten. Die Vorgaben aus den USA sind zwar leicht positiv, die Börsen in Asien präsentieren sich jedoch uneinheitlich. Und die Stimmung könnte an den europäischen Aktienmärkten durch den erneuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...