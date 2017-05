Relativ ruhig verlief das Geschäft an Europas Börsen am Feiertag "Christi Himmelfahrt" (in Österreich fand feiertagsbedingt kein Handel statt). Das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai, das am Vorabend veröffentlicht wurde, brachte für die meisten Marktakteure keine Überraschungen und bestätigte den Zinserhöhungspfad der Fed. An den Märkten setzte es keine großen Akzente. Der DAX gab 0,2 Prozent nach. Kräftig nach oben ging es für die Thyssenkrupp -Aktie mit Aufschlägen von 2,3 Prozent. Wie das Manager Magazin schreibt, erhofft sich der Stahlkonzern aus einer Fusion mit dem Europageschäft von Tata Steel erhebliche Synergien. Die US-Börsen haben ihren guten Lauf fortgesetzt und neue...

