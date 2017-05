Der Euro hat in der Nacht zum Freitag kleinere Verluste eingefahren - die Händler warten auf Konjunkturdaten aus den USA. Deutlich unter Druck geraten ist der britische Pfund. Grund: anstehende Parlamentswahlen.

Der Kurs des Euro ist am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1203 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1214 (Mittwoch: 1,1193) ...

