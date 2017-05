"Die Investition in neue Maschinen, wie 2016 unter anderem in die Ecomill, ist bei uns verbunden mit dem Plan, beim Fräsen kontinuierlich besser zu werden", erklärt Rolf Schürle, Geschäftsführer des Formenbauers HKR-Werkzeugtechnik, Spraitbach. "Und zwar sowohl was das Bearbeitungsergebnis, die Prozesssicherheit und die Durchlaufzeit betrifft, als auch bei den Kosten." So ersetzte kürzlich die fünfachsige Fräsmaschine Emco Mecof Ecomill die ältere Mecof CS 500. Neben dem Maschinenlieferanten und dem fast noch wichtigeren Bereich CAM steht für Schürle das Thema Werkzeuge ganz oben auf der Prioritätenliste. "Wir haben im Fräsbereich aktuell zu 90 Prozent Werkzeuge von MMC Hitachi Tool, Hilden, im Einsatz, weil wir damit die besten Erfahrungen gesammelt haben, auch was die anwendungstechnische Unterstützung angeht." Dies bestätigt Marco Dorsch, der als Leiter der CAM-Abteilung bei HKR auch für die Werkzeuge verantwortlich ist. Erst jüngst hat sich dies wieder gezeigt, als beim Schlichten eines Formenrahmens der ...

