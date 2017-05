Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Banken haben bei Kapitalvorschriften das Nachsehen

Falls es sich um eine Verhandlungstaktik der USA gehandelt hat, die Gespräche über weltweite Kapitalvorschriften für Banken abzubrechen, war die Strategie erfolgreich. Das Ergebnis: Europäische Banken können künftig nur noch begrenzt ausgefeilte, eigene Risikomodelle nutzen, um daraus Kapitalvorteile zu ziehen. Einige Institute werden deshalb höhere Kapitalpolster vorhalten müssen, auch wenn das nicht bedeutet, dass gleich Kapitalerhöhungen nötig sein werden. Denn die neuen Regeln werden nur langsam in Kraft gesetzt.

Hoffnung und Chaos - der Stand der Handelsbeziehungen zu den USA

Nichts sorgte die deutschen Unternehmen in den vergangenen Monaten so sehr wie die verbalen Hiebe von US-Präsident Donald Trump gegen den Freihandel. Nur wenige Volkswirtschaften hängen derart am Export wie die deutsche. Eine Abschottung der Märkte träfe den Exportweltmeister schwer, weshalb die Bundesregierung das halbe Kabinett nach Washington geschickt hat. Nun versuchte auch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) den schwierigen Verbündeten von seinen gefährlichen Vorschlägen abzubringen.

Bullard: Märkte sind beim Zinspfad taubenhafter eingestellt

Der Chef der regionalen Notenbank von St. Louis, James Bullard, warnt erneut, dass die Zentralbank und die Finanzmärkte bei den Zinsaussichten nicht auf der gleichen Seite stehen. Die Entwicklung der finanziellen Vermögenswerte seit der Zinserhöhung der Fed im März zeige, dass der "konzertierte Leitzinssatz der Zentralbank im Vergleich zu den aktuellen makroökonomischen Entwicklungsdaten übermäßig aggressiv ist", sagte er laut Redetext für eine Präsentation an der Universität in Tokio.

Merkel pocht gegenüber Erdogan auf Besuchsrecht für Abgeordnete in Incirlik

Angesichts der Besuchsverbote für Bundestagsabgeordnete auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Notwendigkeit solcher Truppenbesuche deutlich gemacht. Die Kanzlerin habe "noch einmal darauf hingewiesen, dass es unabdingbar ist, dass Bundestagsabgeordnete ihre Bundeswehr im Auslandseinsatz besuchen können", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

IWF rechnet weiterhin mit Griechenland-Kompromiss

Auch nach dem jüngsten Scheitern der Verhandlungen über neue Hilfsmilliarden für Griechenland bleibt der Internationale Internationale Währungsfonds (IWF) zuversichtlich, dass ein Kompromiss gefunden werden kann. Die Meinungsverschiedenheiten nähmen ab, weshalb "alle optimistisch sind", dass beim nächsten Treffen der Eurogruppe am 15. Juni eine Einigung erreichbar sei, sagte IWF-Sprecher Gerry Rice am Donnerstag in Washington.

Trump schockt Nato-Gipfel mit Standpauke zu Verteidigungsausgaben

US-Präsident Donald Trump lässt bei seiner Forderung nach höheren Militärausgaben der europäischen Nato-Mitglieder nicht locker. Mit einer regelrechten Standpauke forderte Trump bei seinem ersten Nato-Gipfel am Donnerstag in Brüssel Verteidigungsausgaben von mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. Die dort beschlossenen jährlichen nationalen Ausgabenpläne konnten ihn ebensowenig besänftigen wie der von Washington verlangte Beitritt der Nato zur internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS.

US-Gericht bestätigt Aufhebung von Trumps Einreiseverboten

Im Streit um die von ihm angestrebten Einreiseverbote für Bürger aus muslimischen Ländern hat US-Präsident Donald Trump eine weitere Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Bundesberufungsbericht in Richmond im US-Bundesstaat Virgina entschied, dass das entsprechende Dekret des Präsidenten weiterhin außer Kraft bleibt.

Trump zieht im Streit um Einreiseverbote vor Obersten Gerichtshof

US-Präsident Donald Trump zieht im Streit um die Einreiseverbote für Bürger muslimisch geprägter Länder vor den Obersten Gerichtshof. Das Justizministerium in Washington kündigte den Gang vor den Supreme Court an. Ein US-Berufungsgericht hatte zuvor entschieden, der von Trump per Dekret verhängte Einreisestopp für sechs Staaten bleibe vorerst ausgesetzt.

Japan/Kernverbraucherpreise Apr +0,3% (PROG: +0,4%) gg Vj

Japan/Kernverbraucherpreise Tokio Mai +0,1% (PROG: unverändert) gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Apr +0,4% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Apr +0,1% gg Vm

Japan/Verbraucherpreise Tokio Mai +0,2% gg Vj

Japan/Verbraucherpreise Tokio Mai +0,2% gg Vm

