Farnham, England und Shanghai (ots/PRNewswire) - Wie Protean Electric, das global tätige Unternehmen für elektrische Antriebstechnologie, heute mitteilt, konnte das Unternehmen vor kurzem sein 100. Patent sichern. Protean Electric etabliert sich damit als bahnbrechender Innovator für elektrische radintegrierte Antriebslösungen in der Automobilindustrie.



Die Zahl der inzwischen erteilten Patente, mit mehr als 150 weiteren noch anhängigen Patenten, spiegelt das Engagement des Unternehmens zur Sicherung seiner Technologie wider, um zu gewährleisten, dass seinen Kunden die innovativen Lösungen im Bereich der elektrischen Antriebstechnologie zugänglich sind. Die weltweiten Patente beziehen sich auf rund 70 Erfindungen und schützen die ProteanDRIVE® Technologie in den asiatischen, europäischen und nordamerikanischen Märkten.



Dr. Chris Hilton, Chief Technology Officer bei Protean Electric, kommentiert, "Wir pflegen eine aufgeschlossene, wissbegierige Unternehmenskultur, die den Forschungsgeist fördert und ständig nach der nächsten Idee oder Lösung sucht, und wir müssen, wirtschaftlich gesehen, unseren Kunden, Lizenznehmern und Aktionären Vertrauen in unsere Handlungsfreiheit geben. Die Erteilung des mittlerweile 100. Patents demonstriert nicht nur unser Engagement für Forschung und Entwicklung, sondern gleichzeitig die solide Geschäftspraxis, unsere Ideen und Erfindungen durch ein umfassendes Patentportfolio zu schützen".



Protean Electrics Patente umfassen neben zahlreichen technologischen Entwicklungen für Fahrzeuge mit neuem Energieantrieb skalierbare Ideen, die Energieeffizienz, überlegenes Fahrzeug-Handling, Leistungselektronik und Sicherheit schaffen. Das für seine radintegrierten ProteanDrive PD18 und PD16 Elektroantrieb-Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge wohlbekannte Protean Electric ist strategisch positioniert, um eine wichtige Rolle auf dem wachsenden globalen Elektroantriebsmarkt zu spielen.



Das Unternehmen stärkt mit seiner Patentstrategie seine Position in einem dynamischen Sektor, da immer mehr Länder auf Fahrzeuge mit neuem Energieantrieb setzen und Verbraucher sich zusehends für elektrische Lösungen entscheiden. Der In-Wheel Motor (IWM)-Markt ist für schnelles Wachstum und Produktentwicklungsmöglichkeiten offen - allein China verfolgt beispielsweise die Zielsetzung, bis 2020 fünf Millionen Fahrzeuge mit neuem Energieantrieb auf der Straße zu haben.



Protean Electric entwirft, entwickelt und produziert ProteanDRIVE® radintegrierte Motoren - eine vollstufige, radintegrierte Antriebslösung. Protean betreibt Niederlassungen im Vereinigten Königreich, in Shanghai, China und den Vereinigten Staaten und verfügt über eine Fertigungsanlage in Tianjin, China.



Hinweise an die Redaktion: Die konkreten Erfindungen von Protean Electric decken wesentliche Elemente ab: Mechanisches Design- Robustheit gegen Vibration und Stöße- Abdichtung- Thermomanagement- Leistungselektronik und deren Integration - Motor-Sensorik und Steuerung- Elektromagnetisches Design- Fehlertoleranz- Fertigungswerkzeuge- Bremsintegration- Steuerung von radintegrierten Antriebsmotoren für Leistung und Sicherheit im Fahrzeug.