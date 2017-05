München (ots) -



Bestandskunden zahlen für Doppelflatrates bis zu 109 Prozent mehr als Neukunden



Ein Vergleich verschiedener Internetanbieter nach Ablauf der 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit lohnt sich.* Verbraucher sparen mit einem Tarifwechsel ab dem dritten Vertragsjahr bis zu 494 Euro in einem Zeitraum von zwei Jahren. Im Schnitt zahlen Kunden für ihre Doppelflatrate mit Telefon und schnellem Internet durch einen Anbieterwechsel 310 Euro weniger. Auch bei durchschnittlicher Internetgeschwindigkeit (16 MBit/s) spart der Wechsel Geld: Je nach Anbieter und gewähltem Tarif zahlen Wechselwillige innerhalb von 24 Monaten bis zu 429 Euro weniger als in ihrem alten Vertrag.



Höhere Kosten für Bestandskunden



Bei allen betrachteten Anbietern fallen für treue Kunden höhere Kosten an. Innerhalb der ersten 24 Monate profitieren Verbraucher von Rabatten und Boni und erhalten dadurch einen günstigeren monatlichen Effektivpreis. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kosten Doppelflats mit schnellem Internet dann bis zu 109 Prozent mehr als zuvor. Im Schnitt zahlen Bestandskunden 58 Prozent (13 Euro p. M.) mehr für ihre Internettarife als Neukunden. Bei Tarifen mit einer Geschwindigkeit von 16 MBit/s liegen die Kosten durchschnittlich 44 Prozent (neun Euro p. M.) über dem Effektivpreis der ersten zwei Jahre.



*Tarife mit 50 oder 16 MBit/s oder nächsthöherer Geschwindigkeit je Anbieter. Detaillierte Übersicht über die sieben betrachteten Tarife mit weiteren Ergebnissen unter http://ots.de/EI92R.



