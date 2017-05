Ein Berufungsgericht bezweifelt, dass es bei Trumps Einreiseverbot um nationale Sicherheit geht. Das US-Justizministerium will nun vor den Obersten Gerichtshof ziehen.

Im Streit über das Einreiseverbot für Bürger sechs muslimischer Staaten hat die US-Regierung eine weitere Niederlage erlitten. Ein Berufungsgericht in Virginia lehnte es am Donnerstag ab, einen entsprechenden Erlass von Präsident Donald Trump wieder für gültig zu erklären. Das US-Justizministerium kündigte an, den Fall vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Nach vorläufigen Daten der Regierung ist die Zahl der Besucher aus den betroffenen Ländern und des Irak deutlich zurückgegangen. So wurden im April rund 50 Prozent weniger Visa als im Monatsdurchschnitt ...

