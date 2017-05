Monument Mining gewährt Aktien durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Monument gewährt Aktien durch Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Vancouver, British Columbia, Kanada. 25. Mai 2017. Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) (kurz "Monument" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es insgesamt 20.843.666 Aktien, sogenannte Restricted Share Units (RSUs), an Directors, leitende und andere Angestellte entsprechend dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm (RSU-Plan) gewährt hat.

Dem Programm haben die Aktionäre auf der Jahreshauptversammlung am 15. Dezember 2016 und die Börse TSX Venture Exchange zugestimmt. Von den 19.243.666 RSUs, die Directors und leitenden Angestellten gewährt werden, ersetzen 13.043.666 eine entsprechende Zahl von Vergütungs-Aktienoptionen, die mit Zustimmung der Inhaber gekündigt sind.

Die RSUs werden in einem Zeitraum von drei Jahren entweder gleichmäßig oder nach Erzielen bestimmter Meilensteine übertragen.

Über Monument Mining Limited

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY) (D7Q1.F) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des sich in der Entwicklungsphase befindlichen Polymetallprojekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und des Murchison-Goldprojekts sowie des Tuckanarra-Projekts in Western Australia, das sich aus Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra zusammensetzt. Das Unternehmen beschäftigt ca. 190 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. Das Unternehmen sieht sich ebenfalls in anderen Ländern nach potenziellen Möglichkeiten für größere Ressourcen um, einschließlich der Demokratischen Republik Kongo ("DRK").

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Monument Mining Limited

Richard Cushing, Investor Relations Suite 1580 - 1100 Melville Street Vancouver, BC, Canada V6E 4A6 Tel. +1 (604) 638 1661 Fax +1 (604) 638 1663 www.monumentmining.com

Im deutschsprachigen Raum

AXINO GmbH Neckarstraße 45 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.com www.axino.com

