FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitag moderate Verluste erlitten. Knapp eine Stunde nach dem Börsenstart stand der deutsche Leitindex 0,14 Prozent tiefer bei 12 604,31 Punkten. Damit winkt ihm eine Fortsetzung seiner zuletzt lustlosen Entwicklung.

Auf Wochensicht zeichnet sich ein moderater Verlust für das Börsenbarometer ab, das seit dem Rekordhoch vor anderthalb Wochen und dem anschließenden Rücksetzer kaum mehr von der Stelle gekommen ist.

'TAUZIEHEN ZWISCHEN BULLEN UND BÄREN'

"Kurzfristig scheint eine weitere Konsolidierung wahrscheinlich", erwartet Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. "Die Hürde von 12 700 Punkten erwies sich bislang als zu hoch. Das Kaufinteresse vor der Unterstützung bei 12 500 Punkten wiederum bleibt stark. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären dürfte daher andauern."

Die anderen deutschen Aktienindizes zeigten sich vor dem Wochenende fast ebenso kraftlos: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,16 Prozent auf 25 151,83 Zähler und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 0,08 Prozent auf 2277,76 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,28 Prozent auf 3574,67 Punkte bergab.

Als Stimmungsbremse erwiesen sich durchwachsene Konjunkturdaten aus Japan, die auch den dortigen Aktienmarkt belasteten. Der Preisauftrieb in der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft blieb trotz einer leichten Besserung in den vergangenen Monaten schwach. Am Nachmittag sollten sich die Blicke der Anleger auf Daten aus den USA zum Wirtschaftswachstum sowie der von der Universität Michigan ermittelten Konsumstimmung richten.

TRUMP-AUSSAGEN BELASTEN AUTOBAUER

Unternehmensnachrichten waren zunächst Mangelware. Bei den Aktien der deutschen Autobauer drückten mutmaßlich abermals negative Äußerungen von US-Präsident Donald Trump etwas auf die Stimmung: Volkswagen , Daimler und BMW gaben jeweils moderat nach.

Trump soll beim Treffen mit den EU-Spitzen heftige Kritik am deutschen Handelsbilanz-Überschuss geübt haben. Der "Spiegel" zitierte Teilnehmer, die Trump mit den Worten wiedergaben: "Die Deutschen sind böse, sehr böse." Der "Spiegel" zitierte Trump laut Teilnehmern weiter mit den Worten: "Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen."

MANZ SACKEN AB: KEIN ANGEBOT VON SHANGHAI ELECTRIC

Manz-Titel verloren über zweieinhalb Prozent, nachdem der Maschinenbauer mitgeteilt hatte, dass die chinesische Shanghai Electric kein Pflichtangebot für das ehemals im TecDax gelistete Unternehmen vorlegen wird. Die Option auf eine Stimmbindungsvereinbarung mit dem Hauptaktionär und Vorstandsvorsitzenden Dieter Manz habe der Großaktionär nicht wahrgenommen. In diesem Fall wären Shanghai Electric neben dem eigenen Anteil auch die Stimmrechte aus den von Dieter Manz gehaltenen Aktien zuzurechnen gewesen./gl/fbr

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

AXC0057 2017-05-26/10:04