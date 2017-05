Nach Trumps denkwürdigem Auftritt in Brüssel, trifft die Kanzlerin ihn beim G7-Gipfel erneut - sie will ihn im Wahljahr nicht zu sehr umwerben, aber auch nicht völlig verprellen. Ein schwieriger Balanceakt.

Wenn Angela Merkel sich noch irgendwelche Illusionen gemacht haben sollte, wie schwer eine "normale" Beziehung mit Donald Trump werden würde, haben die beiden vergangenen Tage diese endgültig zerstört. Es ist noch nicht ganz geklärt, ob der neue US-Präsident wirklich die Deutschen bei seiner denkwürdig-angespannten Visite in Brüssel am Donnerstag "böse, sehr böse" genannt hat oder nur unseren gewaltigen Handelsbilanzüberschuss als "schlecht, sehr schlecht" einstufte (die Medienberichte darüber gehen auseinander).

Unbestritten festzuhalten aber ist: der Präsident war auch als Gast keineswegs in Gönnerlaune, er hielt unbeirrt an seinen Forderungen fest - etwa dass die Europäer, auch die Deutschen, endlich viel mehr Geld für ihre Verteidigung ausgeben müssten.

Kurz zuvor musste die Kanzlerin auch registrieren, dass der Draht zu "First Daughter" Ivanka, den sie mühsam als Alternative zum impulsiven Vater geknüpft hatte, offenbar ziemlich brüchig ist. Merkel hatte Ivanka eingeladen, um im April beim W20-Gipfel in großer Runde zu sprechen, an der Seite von IWF-Chefin Christine Lagarde, die Trump-Tochter bezeichnete sich gar öffentlich ...

