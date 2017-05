Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat angesichts des Verhaltens von US-Präsident Donald Trump vor schwierigen Zeiten für das nordatlantische Verteidigungsbündnis Nato gewarnt.

"Die Art und Weise, wie Trump auf dem Zwei-Prozent-Ziel herumreitet und seine europäischen Partner hier öffentlich angreift, das ist in dieser Form historisch einmalig", sagte Ischinger im ZDF-Morgenmagazin, "und bedeutet natürlich, dass die Nato in den kommenden Jahren aus dieser Krise nicht herauskommen wird - jedenfalls, solange Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten ist".

Trump hatte beim Nato-Gipfel in Brüssel vor laufenden Kameras kritisiert, 23 der 28 Länder zahlten "noch immer nicht das, was sie zahlen sollten", und dies sei nicht fair gegenüber den US-Steuerzahlern. Der US-Präsident spielte damit auf das von dem Bündnis 2014 beschlossene Ziel an, die Verteidigungsausgaben aller Mitglieder bis 2024 auf zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung zu erhöhen.

"Kein Schuldenkonto bei der Nato"

Ischinger betonte aber am Freitag, dies bedeute nicht, dass man "bis übermorgen dieses Zwei-Prozent-Ziel präzis erreichen" müsse. "Das Abkommen von Wales war eine Zielansprache - man will sich bis 2024 ... in die Richtung von zwei Prozent bewegen."

Viel wichtiger sei die Frage, wie sich die Nato gegen Terrorismus, neuartige Bedrohungen und Cyberkrieg wehren könne. "Das erfordert doch mehr als nur die Erhöhung der Militärausgaben", betonte der Sicherheitsexperte, der früher unter anderem Staatssekretär im Auswärtigen Amt und Botschafter in Washington war. Deshalb sei die Haltung Berlins richtig, in die Gleichung zum Beispiel auch Entwicklungshilfe und humanitär Leistungen hineinzurechnen. "Das macht natürlich Donald Trump überhaupt nicht mit", konstatierte Ischinger.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Henning Otte (CDU), betonte im Deutschlandfunk mit Blick auf die von Trump geforderten Nachzahlungen der Bündnispartner, es gebe "kein Schuldenkonto bei der Nato". Es bestehe Einigkeit darüber, dass sich jedes Land bis zur nächsten Dekade dem Ziel annähere, zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben. Allerdings dürfe man nicht nur die blanke Zahl sehen, betonte Otte. Deutschland als starke Wirtschaftsnation bringe bereits viel ein, sagte er nach Angaben des Senders.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2017 03:37 ET (07:37 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.