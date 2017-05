Frankfurt - Zum Wochenschluss erwartet Marktteilnehmer mit einer neuen italienischen Nullkuponanleihe noch einmal ein Highlight, berichten die Analysten der Helaba.Darüber hinaus stocke das Tesoro auch zwei inflationsindexierte BTPs auf, sodass das Emissionsvolumen insgesamt bis zu 5 Mrd. EUR betragen könnte. Weiterhin würden Frankreich und Spanien ihre Auktionen in der kommenden Woche ankündigen. Auch Portugal hätte hierzu die Gelegenheit. Die Wahrscheinlichkeit sei durchaus hoch, denn portugiesische Renditen lägen auf mehrmonatigen Tiefstständen. So könnte sich die IGCP im 10-jährigen Laufzeitbereich Finanzierungskosten von 3,17% sichern, und im Fall der OT 2045 knapp unter 4%. Neben Frankreich, Spanien und potenziell Portugal seien in der kommenden Woche bislang nur mittel- bis langfristige BTP-Auktionen in Italien vorgesehen.

