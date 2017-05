Wien - Das FOMC-Sitzungsprotokoll der Zinssitzung vom 3. Mai brachte wesentliche Aufschlüsse zur geplanten weiteren Vorgehensweise der US-Notenbank, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Erstens sei der Wortwahl zu entnehmen, dass eine Zinsanhebung im Juni so gut wie ausgemacht sei. Zweitens sei die Mehrheit des Entscheidungsgremiums grundsätzlich für den Beginn der Reduktion der Bilanzsumme in den kommenden Monaten. Zeitgleich sollten dabei Zinsanhebungen wie signalisiert fortgesetzt werden (vom aktuellen Niveau aus würden für dieses Jahr zwei und im Jahr 2018 drei Zinsanhebungen in Aussicht gestellt). Bei der langsamen Reduktion der Bilanzsumme sollten abreifende Anleihen (vor allem Staatsanleihen und MBS) nicht mehr im vollen Umfang reinvestiert werden. Der Reinvestitionsgrad solle dabei alle drei Monate reduziert werden.

