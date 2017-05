EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani erwartet vom heute beginnenden G7-Gipfel in Taormina auf Sizilien eine "starke Reaktion" gegen den Terrorismus. "Wir müssen dem IS und allen seinen Unterstützern den Todesstoß versetzen. Jenen, die Europa und den Westen in Schwierigkeiten bringen wollen und alle diejenigen, die ihre Entscheidungen nicht hinnehmen wollen", sagte Tajani im "Deutschlandfunk".

Von Taormina werde eine "deutliche Botschaft" ausgehen. Am Schluss werde "die Stärke über die Gewalt siegen", so Tajani. Er glaube außerdem nicht, dass der Brexit die Zusammenarbeit der EU mit Großbritannien im Kampf gegen den Terror schwieriger machen werde.

"Großbritannien gehört wie viele Länder der Europäischen Union der Nato an. Deshalb glaube ich, dass die Zusammenarbeit mit London weiterhin sehr eng sein wird, unabhängig vom Brexit", sagte der EU-Parlamentspräsident.