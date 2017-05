Auch am Freitag ist kaum mit einer Belebung des Aktienhandels zu rechnen. Schon am Feiertag hatten sich die meisten Anleger bedeckt gehalten - die Umsätze waren extrem dünn. Der Dax startet mit einem Abschlag von 0,2 Prozent. Die Autowerte geben nach: Daimler, BMW und Volkswagen verlieren je etwa ein halbes Prozent. Medienberichten zufolge hatte US-Präsident Donald Trump sich bei seinem Besuch in Brüssel über die deutschen Autoexporte in die USA beschwert. Das laste auf der Branche, sagten Händler.