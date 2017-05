Im Falle des möglichen Abgasbetrugs bei Daimler ermitteln die Staatsanwälte auch gegen Bosch - wie schon bei VW. Was hat es mit den Ermittlungen gegen den Zulieferer auf sich? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum wird gegen Bosch ermittelt?

Wegen möglicher Beihilfen zu Abgas-Manipulationen bei Daimler. "Wir ermitteln auch im Fall Daimler gegen Bosch-Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Beihilfe", zitierte das "Handelsblatt" einen Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Am Dienstag hatten 230 Polizisten und 23 Staatsanwälte elf Daimler-Standorte in Deutschland durchsucht. "Im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw" sollten "beweiserhebliche Unterlagen und Datenträger" sichergestellt werden. Der Verdacht: Betrug und strafbare Werbung. Auch über Daimler liegt jetzt eine düstere Diesel-Wolke - und wie im Fall VW auch über dem Zulieferer der Motorsteuerung: Bosch.

Was sagt Bosch zu den Vorwürfen?

"Wir kooperieren mit den Behörden", sagte ein Bosch-Sprecher. Weiter wollte er sich über die laufenden Ermittlungen nicht äußern. Die Tatsache, dass angesichts des Großaufgebots bei den Daimler-Razzien kein einziger Bosch-Standort durchsucht wurde, werten viele in der Branche als Zeichen, dass Bosch besser kooperiert als Daimler. Hätten die Staatsanwälte das Gefühl, dass Bosch wichtige Informationen vorenthalte, würden sie sicher auch in der Bosch-Zentrale in Gerlingen oder in einem der Entwicklungszentren Besuch ermitteln, ...

