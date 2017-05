Es gilt schon als Erfolg, dass die Gruppe der westlichen Top-Mächte überhaupt noch zusammenkommt. Ob Klima, Handel oder Flüchtlinge - die USA bleiben vor dem G7-Treffen auf Sizilien auf Konfrontationskurs.

Viel Zeit bleibt den Staat- und Regierungschefs der G7-Staaten nicht, um in Taormina auf Sizilien die vielen Konflikte auszuräumen. Gastgeber Italien musste seine Agenda für das zweitägige Treffen am Mittelmeer schon zusammenstreichen. Aber auch bei den verbliebenen Themen Handel, Klimaschutz, Kampf gegen Hungersnöte oder die Flüchtlingskrise wird es schwer, wenigstens einen Mini-Konsens zu erzielen. Ein Erfolg wäre schon, wenn die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien Italien und Kanada nicht allzu weit hinter ihre früheren Gipfel-Erklärungen zurückfallen. Was vor allem am "America-First"-Kurs von US-Präsident Donald Trump liegt. Die Differenzen wurden auch bei Trumps erstem Treffen mit EU-Spitzen in Brüssel deutlich. Immerhin den Nato-Partnern presste Trump Zugeständnisse ab.

Was ist von dem G7-Gipfel in Taormina zu erwarten?

Schon vor dem Treffen der Staats- und Regierungschefs wurden die Erwartungen deutlich gedämpft. Es sei gut, dass man überhaupt miteinander rede, heißt es inzwischen. Von der oft zitierten Wertegemeinschaft G7 ist derzeit nur wenig zu spüren. Bei den Vorgesprächen der Unterhändler - der "Sherpas" - soll es "ganz arg geknirscht" haben. Vieles blieb offen.

Wird sich das auch in der Gipfel-Erklärung niederschlagen?Das ist zu befürchten. Das G7-Abschlusspapier dürfte überschaubar ausfallen - obwohl es reichlich Gesprächsstoff gibt und wohl die Nacht auf Samstag durchverhandelt wird. Für "Gipfel-Profi" Angela Merkel - die Kanzlerin gehört der Spitzenrunde am längsten an - sicher eine neue Erfahrung. Für die vier "Neuen" ohnehin: Neben Trump sitzen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...