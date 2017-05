Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den letzten Tag der verkürzten Handelswoche mit leichten Verlusten gestartet. Nach die SIX am Vortag wegen des Feiertags geschlossen war, steht jedoch ein ruhiger Wochenausklang bevor. Die Vorgaben aus den USA waren zwar leicht positiv, die Börsen in Asien präsentierten sich aber uneinheitlich. Und die Stimmung ist an den europäischen Aktienmärkten auch durch den erneuten Rutsch der Ölpreise etwas gedämpft.

Die Rohöl-Notierungen waren bereits am Vortag auf Talfahrt gegangen, nachdem die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) mit dem Ausmass der fortgesetzten Förderbegrenzung enttäuscht hatte. Hinzu kamen am Freitag durchwachsene Konjunkturdaten aus Japan. Dort bleibt der Preisauftrieb trotz einer leichten Besserung in den vergangenen Monaten schwach. Im Tagesverlauf richten sich die Blicke noch auf Daten zum Wirtschaftswachstum der USA sowie die von der Uni Michigan ermittelte Konsumlaune.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.30 Uhr 0,12% tiefer bei 9'024,47 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, verliert 0,14% auf 1'423,02 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,04% auf 10'265,09. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 16 im Minus, zehn im Plus und vier unverändert.

Die Ausschläge unter den Blue Chips halten sich in Grenzen. Swatch (-1,8% oder -6,80 CHF) stechen ...

