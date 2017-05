APA ots news: Ein Anruf genügt und nach zehn Minuten ist wieder alles im Guten - BILD

Wien (APA-ots) - Für Raiffeisen Versicherungskunden genügt im Schadenfall ein Anruf - und nach zehn Minuten ist wieder alles im Guten: Ab sofort bietet das Team Raiffeisen Versicherung über sein ServiceCenter die Möglichkeit der telefonischen Schnellabwicklung von vielen Sachschäden bis zu einer Schadensumme von 1.000 Euro in einem Schritt.

Knapp 1,4 Millionen Kunden setzen mit insgesamt 1,9 Millionen abgeschlossenen Verträgen in ihrer Risiko- und Altersvorsorge auf die Marke Raiffeisen Versicherung. Auf dieser Grundlage verzeichnete das Team Raiffeisen Versicherung in seinem Kunden-ServiceCenter im vergangenen Jahr rund 300.000 eingehende Kontakte. Knapp die Hälfte davon stand im Zusammenhang mit den insgesamt 35.000 registrierten Sachschäden von Raiffeisen Versicherungsnehmern. "Der Schadenfall ist für mich als Kunde der Moment der Wahrheit", sagt Klaus Pekarek, der als UNIQA Österreich Vorstand für die Vertriebsmarke Raiffeisen Versicherung verantwortlich ist. "Denn dann zeigt sich, wie gut meine Versicherung wirklich ist."

Auslöser für die knapp 150.000 Kontaktaufnahmen im Bereich der Sachschäden waren neben der Schadenmeldung auch die Beauftragung von Schadenbesichtigungen und Statusabfragen. Dementsprechend erfolgte die Kontaktaufnahme mit dem Team Raiffeisen Versicherung nicht nur durch die Versicherungsnehmer selbst, sondern auch durch Kfz-Werkstätten oder Raiffeisenbanken. Ein Viertel aller Sachschäden entfiel auf kleinere Schäden aus dem Bereich Wohnen oder Mobilität, wie sie den Meisten schon einmal passiert sind. Dazu zählen z.B. kaputte Fenstergläser und Kühlgutschäden in den eigenen vier Wänden oder Schäden durch Glasbruch und Tierbiss am Auto.

Zehn Minuten vom Erstkontakt bis zur Auszahlung Speziell für solche, aus Versicherungssicht einfachen und eindeutigen Schadenfälle, bietet das Team Raiffeisen Versicherung seinen Kunden bei Vorliegen einer aussagekräftigen Schadendokumentation ab sofort die Möglichkeit einer beschleunigten Schadenabwicklung über die kostenlose ServiceCenter Tel. 0800 22 55 88: Innerhalb von nur zehn Minuten lassen sich so sämtliche Versicherungsangelegenheiten vollständig erledigen.

Schnellabwicklung für definierte Schäden bis 1.000 Euro "Mit unserem neuen Verfahren der Schnellschadenabwicklung können wir unseren Kunden in einer für sie unerfreulichen Situation rasch und unbürokratisch helfen", so Pekarek. Die Schnellschadenabwicklung ermöglicht die einfache und direkte Aufnahme, Bearbeitung und Auszahlung bei definierten Schadenfällen bis 1.000 Euro via Telefon in nur einem Schritt. "Unsere Kunden müssen keine schriftliche Schadenmeldung abgeben, können direkt mit den Mitarbeitern unseres Kundenservice sprechen und wissen sofort, ob der Schaden gedeckt bzw. wie hoch die Versicherungsleistung ist und wann sie ihr Geld bekommen", fasst Pekarek die Kundenvorteile zusammen. Unter Einbeziehung des Bankweges bedeutet das im Regelfall einen Zahlungseingang auf dem Kundenkonto zwei Tage nach der telefonischen Schadenmeldung und Sofortabwicklung.

Möglich ist die telefonische Schnellabwicklung ganz ohne schriftliche Korrespondenz durch die Aufzeichnung des Gesprächs. Diese ersetzt die Kundenunterschrift unter der Schadenmeldung und erfordert die Kundenzustimmung. Wer das nicht möchte, kann seinen Schaden natürlich auch weiterhin auf konventionelle Art schriftlich melden. Auf diesem Wege dauert die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei klaren und eindeutigen Schadenfällen durch das Team Raiffeisen Versicherung rund fünf Arbeitstage zzgl. Bankweg der Zahlung.

In der Einführungsphase lassen sich über die neue Schnellschadenabwicklung in der Wohnungsversicherung Schäden durch Glasbruch oder am Kühlgut ebenso wie Tierbiss oder Klein- sowie Großglasschäden in der Kfz-Kaskoversicherung rasch und unkompliziert erledigen. Damit kommen von Beginn an bereits zehn Prozent der gesamten Sachschäden für die Schnellabwicklung in Frage. Dieser Anteil wird bei einer späteren Ausweitung auf zusätzliche Schadenursachen entsprechend steigen.

So funktioniert die neue Schnellschadenabwicklung des Teams Raiffeisen Versicherung

1. ServiceCenter anrufen / Gesprächsaufzeichnung zustimmen Der Kunde ruft das ServiceCenter unter der kostenfreien Tel. 0800 22 55 88 an. Erfüllt der Schadenfall die Voraussetzungen für die Schnellschadenabwicklung, wird der Kunde nach seiner Zustimmung zur Gesprächsaufzeichnung gefragt.

2. Versicherungsdeckung wird sofort geprüft und der Schaden direkt erledigt Der Kunde gibt seine Versicherungsdaten bekannt. Die Deckung des Schadens wird im Zuge der Anlage des Schadenakts entlang definierter Fragebäume unmittelbar während des Gesprächs geprüft. Bei aufrechter Deckung wird der Schaden direkt erledigt.

3. Versicherungsentschädigung wird unmittelbar auf dem Bankweg angewiesen Noch während des Telefongesprächs wird die Versicherungsleistung durch einen Mitarbeiter des Teams Raiffeisen Versicherung auf das Bankkonto des Versicherungsnehmers angewiesen. Für den Kunden ist somit nach nur zehn Minuten wieder alles im Guten.

Voraussetzungen für die Schnellabwicklung von definierten Sachschäden bis 1.000 Euro:

* Kunde meldet den Schaden telefonisch. * Deckung ist vorhanden, d.h. der Schaden ist hinsichtlich Risiko

und Sparte versichert, die Prämie wurde bezahlt.

* Zustimmung zur Aufzeichnung des Telefongesprächs. * Reparatur des Schadens ist erfolgt; Rechnung(en) und

aussagekräftige Schadendokumentation sind vorhanden. * Rechnung(en) müssen für Stichprobenprüfungen zumindest drei Monate aufbewahrt werden.

Prüfpunkt Schadenabwicklung: Servicequalität ist wettbewerbsentscheidend Die Marke Raiffeisen Versicherung steht für den führenden Bankversicherer Österreichs mit einem Anteil von rund 28 Prozent am heimischen Bancassurance-Markt. Angeboten werden Lebensversicherungen sowie Unfall- und Sachversicherungen. Während Versicherungslösungen zur Altersvorsorge, und damit die Lebensversicherung, im Bankenvertrieb traditionell eine wichtige Rolle spielen, entwickeln sich auch die übrigen Raiffeisen Versicherungssparten stark. Durchschnittlich rund 5,5 Prozent p.a. legte das Prämienvolumen der Unfall- und Sachversicherung alleine in den letzten fünf Jahren zu. Der gesamte österreichische Versicherungsmarkt wuchs in diesen Sparten im Vergleichszeitraum um rund 2,7 Prozent.

"In der Vergangenheit hat sich klar gezeigt: Wer in der Sachversicherung wachsen will, muss im Schadenfall hohe Servicequalität bieten können. Das gilt für uns als Bankversicherer mit einem exklusiven Vertriebspartner im Besonderen: Unsere Versicherungsnehmer sind Kunden der Raiffeisenbanken. Da ist es wichtig, dass wir am Prüfpunkt Schadenabwicklung hohe Qualität erbringen." Vor diesem Hintergrund wurde in der Schadenabwicklung schon vor längerem ein zweistufiges Service-Modell etabliert. Schadenfälle mit einem hohen Standardisierungsgrad werden in Zusammenarbeit mit 1st Level Teams - zu denen das ServiceCenter gehört - bearbeitet. Komplexe Schadenfälle landen hingegen bei den Mitarbeitern des 2nd Level. "Unser Ziel ist es, im Interesse unserer Kunden bereits beim Erstkontakt, möglichst viele Fälle abschließend bearbeiten zu können", erklärt Pekarek. "Die Einführung der Schnellschadenabwicklung bringt uns in der Sachversicherung einen großen Schritt vorwärts."

