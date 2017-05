Wien - Global Switch preiste eine Dual-Tranche mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Mrd. (Tranche A: EUR 500 Mio., MS+110 BP, 7J; Tranche B: EUR 500 Mio., MS+145 BP, 10J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Ebenfalls mit einer Dual-Tranche sei die NN Group NV aus den Niederlanden an den Primärmarkt gekommen (Tranche A: EUR 300 Mio., MS+30 BP, 3J; Tranche B: EUR 600 Mio., MS +85 BP, 10J). Die dänische Nykredit Realkredit habe eine EUR denominierte "Senior Resolution Note" mit einem Volumen von EUR 300 Mio. im Floater-Format gebracht (3mE+57 BP, 5J). Diese Anleiheklasse sei vergleichbar mit den "Senior non-preferred"-Anleihen aus Frankreich und zwischen Tier2 und Senior Unsecured in der Haftungskaskade bei Banken angesiedelt.

