Mehrere Jahre brauchte die Raumsonde Juno, um den Planeten Jupiter zu erreichen. Nach den ersten Überflügen wird deutlich: Auf dem größten Planeten des Sonnensystems ist mächtig was los.

An den Polen des Riesenplaneten Jupiter toben Wirbelstürme mit bis zu 1400 Kilometern Durchmesser. Die Atmosphäre in den Polarregionen des Gasriesen ist damit viel turbulenter als erwartet, wie Aufnahmen der Raumsonde Juno von den ersten Überflügen zeigen. Zwei Forscherteams stellen ihre Auswertungen in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science vor.

Die 2011 gestartete Sonde der US-Raumfahrtbehörde Nasa war im vergangenen ...

