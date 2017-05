Onlinedruckerei erweitert ihre Produktionspower im stark wachsenden Digitaldruckbereich

Die Internetdruckerei UNITEDPRINT SE, zu der unter anderem auch die bekannten Marken print24, Easyprint und DDK PRINT BIG gehören, vergrößert massiv ihre Produktionspower im Digitaldruck mit zwei brandneuen HP Indigo 10000 Digitaldruckmaschinen.

Die neuen HP Indigo 10000 Digitaldruckmaschinen ermöglichen dank High Definition Imaging noch hochwertigere Druckergebnisse und das bei noch kürzeren Produktionszeiten. Ab dem Sommer 2017 soll der Digitaldruck durch weitere Investitionen deutlich gestärkt werden.

Ali Jason Bazooband, Vorstand Marketing/Innovation von UNITEDPRINT SE, bezeichnet die Investition in die neuen Druckmaschinen als "unglaubliche Bereicherung" und sagt: "Mit dieser Aufrüstung in den Digitaldruck im größeren Format ermöglichen wir unseren Kunden absolute Topqualität für zum Beispiel Broschüren oder Plakate zu erstaunlich niedrigen Preisen und das ab Auflage 1."

Auch im weiteren Verlauf des Jahres will UNITEDPRINT SE noch weiter in wachsende Märkte und Technologien investieren, um Produkte und Services weiter auszubauen. Mit der zusätzlichen Druckpower sieht die Onlinedruckerei einer zukunftssicheren Marktposition im Bereich E-Commerce und Onlinedruck entgegen.

UNITEDPRINT SE ist ein globales E-Commerce-Unternehmen im Bereich Print und Medien. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas beschäftigt UNITEDPRINT SE etwa 700 Mitarbeiter und betreibt die bekannten Marken print24, Easyprint, Unitedprint, getprint, printwhat, FIRSTPRINT, DDK PRINT BIG, infowerk und Unitedprint Shop Services (USS) an weltweit 26 Standorten neben Deutschland in 21 weiteren europäischen Ländern sowie darüber hinaus in Brasilien, China, Kanada und den USA. Unitedprint bietet seinen Kunden neben klassischen Printprodukten auch hochwertige Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Textildruck, Fotodruck, Großformatdruck, Werbemittel, Werbetechnik und Hotel-/Gastronomiebedarf.

