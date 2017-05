REUTLINGEN (IT-Times) - Das deutsche High-Tech Maschinebauunternehmen Manz AG teilte heute mit, dass der chinesische Partner seinen Anteil an Manz nicht erhöhen will. Der Ankeraktionär Shanghai Electric Germany Holding GmbH hat bis zum Ablauf der Frist am 24. Mai 2017 die Option auf Abschluss einer Stimmbindungsvereinbarung...

Den vollständigen Artikel lesen ...