Es scheint, als wäre jetzt die Zeit gekommen, in der die ersten deutschen Biotech-Unternehmen in die "Komfort-Zone" vordringen und mit ihrer Arbeit über die einlaufenden Meilensteinzahlungen der Partnerunternehmen ordentlich Geld verdienen. Zwar muss MorphoSys (ISIN DE0006632003) auch in diesem Jahr mehr Geld aufwenden als hereinkommt, sofern die Prognosen nicht noch angehoben werden sollten. Aber die Liste der namhaften Partnerunternehmen ist lang und die Erfolgsmeldungen über mit der unternehmenseigenen HuCal-Technologie entwickelten Wirkstoffe werden zahlreicher. Da kann also in den kommenden Jahren viel möglich sein - und das sehen auch die Anleger so und greifen beherzt zu.

Was dazu führte, dass MorphoSys im Verlauf dieser Woche die bisherigen Jahreshochs bei 61,36 Euro mit großem Schwung überwand. Natürlich kann es jederzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...