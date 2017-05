Sondermüll zu entsorgen, kostet. Deshalb kippen immer mehr Menschen ihre Abfälle in Flüsse und Seen oder verscharren sie. Die Staatsanwaltschaften in Deutschland ermitteln immer häufiger wegen Umweltdelikten.

Immer mehr Umweltdelikte wie illegale Müllentsorgung oder Verschmutzung von Gewässern beschäftigen einem Medienbericht zufolge in Deutschland die Behörden. Im Jahr 2015 erledigten Staatsanwaltschaften 17 349 Verfahren - 4,5 Prozent mehr als 2014. Diese Zahlen gehen aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervor, wie die "Neue ...

