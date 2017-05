IRW-PRESS: Ucore Rare Metals Inc.: Ucore kommentiert den Strategic Metals Complex & Consolidated Appropriations Act

Halifax (Nova Scotia), 25. Mai 2017. Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU, OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen freut sich, über jüngste Initiativen der US-Regierung zur Unterstützung der Entwicklung des strategischen Metallabbaus und der Metallabscheidung in den USA zu berichten. Der Consolidated Appropriations Act 2017 (der Act), der in diesem Monat beschlossen wurde, sieht eine beträchtliche Bewilligung von Geldern für die Verarbeitung und den Erwerb strategischer Metalle aus Berge auf US-amerikanischen Boden vor und betrifft direkt das Projekt Bokan im Südosten von Alaska.

Der Act bewilligt Budgetausgaben für das Geschäftsjahr 2017, einschließlich 5,5 Millionen US-Dollar für die Aufbereitung des Endmaterials der historischen Uranmine am Standort Bokan Mountain in Alaska sowie eines Kontingents von 15 Millionen US-Dollar für die Förderung von Seltenerdmetallen und Mineralen an strategischen Kohlebergestandorten im Osten der USA.

Die Bereitstellung der US-Regierung von über 20 Millionen Dollar im Geschäftsjahr 2017 für Projekte, die in direktem Zusammenhang mit den strategischen Metallkomplex- (Strategic Metals Complex)-Einrichtungen von Ucore und unserer Strategie der Bergeverarbeitung/-monetisierung stehen, kommt genau zur richtigen Zeit, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. Wir freuen uns, dass die Senatoren Joe Manchin und Lisa Murkowski sowie deren Kollegen sichergestellt haben, dass die Erschließung von Seltenerdmetallressourcen sowie die Sanierung und die wirtschaftliche Entwicklung ressourcenreicher Bergestandorte in den USA unter Anwendung sauberer Fördertechnologien für die US-Regierung von höchster Priorität sind. Ucore und sein Partner IBC Advanced Technologies Inc. streben in beiden Fällen die Anwendung der Metallabscheidungs- und Bergeverarbeitungsplattform SuperLig® an.

Gemeinsam mit Ucore verfügen wir nun über eine Reihe gebrauchsfertiger Seltenerdmetall-Abscheidungsliganden sowie über Uran- und Thoriumliganden, die in der Vergangenheit umfassend erprobt und eingesetzt wurden, sagte Steve Izatt, President von IBC. Unsere MRT-Plattform, eine Technologie aus den USA, die strategische Metallmöglichkeiten in den USA anpeilt, ist bestens für heimische Bergebetriebe geeignet.

Der Act bewilligt die Förderung des National Forest Service in Höhe von 5,5 Millionen Dollar für die Wiederaufnahme des historischen Uranabbaus beim Minenstandort Ross-Adams bei Bokan Mountain (Alaska). Die Mine Ross-Adams, die während des Kalten Kriegs hochgradiges Uranerz produzierte, ist in der Tiefe weiterhin offen und wird zu 100 Prozent von der Ucore Landmark Alaska Betriebseinheit kontrolliert. Das Projekt Bokan beherbergt auch die Seltenerdmetalllagerstätte Dotson-Ridge von Ucore, den Standort einer HREO-Ressource gemäß National Instrument 43-101, bei der es sich um eine eigenständige, räumlich von der Untertagemine Ross-Adams abgetrennte Lagerstätte handelt (http://ucore.com/projects/bokan-mountain-alaska/43-101). Ucore begrüßt die beim Standort Bokan Mountain vorgenommenen Verbesserungen. Dieser ist ein bedeutsames Aktivum, das auch die Seltenerdmetallressource Bokan Dotson-Ridge von Ucore beherbergt.

Der Act sieht außerdem 15 Millionen Dollar für das National Energy Technology Laboratory (das NETL) für die Entwicklung und Erprobung kommerziell machbarer Abscheidungstechnologien vor, die in naher Zukunft verwendet werden können, um Seltenerdmetalle aus den Nebenprodukten des Kohleabbaus zu gewinnen. Ucore beauftragte das NETL mit der Anwendung der Seltenerdmetallplattform SuperLig® im Bereich der Kohleberge, einem ressourcenreichen US-amerikanischen Aktivum in West Virginia und anderen Gebieten der Nördlichen Appalachen. Die Fähigkeit, Seltenerdmetalle von oberirdischen Ressourcen auf kommerziell machbarer Ebene zu gewinnen und abzuscheiden, wäre ein beträchtlicher Erfolg bei der Erschließung erfolgreicher alternativer Bezugsquellen auf einem von China dominierten Markt.

Über Ucore

Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der SuperLig®-Technologie bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von Berge mit mehreren Metallen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten. Das Unternehmen besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Projekt Bokan. Am 31. März 2014 teilte Ucore mit, dass dem Unternehmen von Seiten der Rechtsprechung des Bundesstaates Alaska die einstimmige Genehmigung erteilt wurde, nach Ermessen der Alaska Import Development and Export Agency (AIDEA) bis zu 145 Millionen USD in das Projekt Bokan zu investieren.

Über IBC IBC Advanced Technologies, Inc. ist ein preisgekröntes, umweltfreundliches Unternehmen, das sich auf chemische Selektions- bzw. Trennungsverfahren unter Einsatz der innovativen MRT-Produkte spezialisiert hat. Mit seinem Hauptsitz in American Fork (Utah) und seinen Produktionsanlagen in Utah und Houston (Texas) beliefert IBC bereits seit mehr als 29 Jahren internationale Kunden in Industriebetrieben, Regierungsstellen und akademischen Forschungseinrichtungen mit seinen umweltfreundlichen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.

IBC hat sich auf die MRT-Technologie spezialisiert und setzt umweltverträgliche chemische Verfahren in der hochselektiven Trennung von Metallionen in einer komplexen Matrix ein. Basierend auf einer Technologie, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde (1987), kommen die geschützten IBC-Produkte und -Verfahren weltweit in der Metallveredelung und im Bergbau zum Einsatz und wurden bereits von Unternehmen wie Tanaka Kikinzoku K.K. (Japan), Asarco Grupo Mexico (USA), Impala Platinum Ltd. (Südafrika) und Sino Platinum (China) verwendet. Die japanische Regierung (Mitsubishi Research, Inc.) hat IBC vor kurzem im Rahmen einer Ausschreibung eine begehrte Förderung für ein Projekt zur selektiven Abscheidung der Radionuklide Strontium und Caesium aus kontaminiertem Meerwasser bei Fukushima (Japan) zuerkannt (Demonstration Project for Seawater Purification Technologies).

IBCs große Erfahrung zeigt sich an der extensiven Entwicklung und Vermarktung von Trennungssystemen für Platingruppenmetalle (PGM) auf internationaler Ebene. PGMs sind den Seltenen Erden insofern ähnlich, als sie aufgrund ähnlicher chemischer Bestandteile einer selektiven Trennung schwer zugänglich sind.

Die Allianz zwischen Ucore und IBC profitiert von IBCs nachweislichen Kompetenzen in der Entwicklung, Skalierung und Vermarktung von Systemen der selektiven Trennung für eine Reihe unterschiedlicher und komplexer Anwendungsbereiche. Für weitere Informationen siehe www.ibcmrt.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. (Tel: +1 (902) 482-5214) oder auf http://www.ucore.com.

Vorsorglicher Hinweis

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen zu werten sind. Mit Ausnahme von historischen Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, welche sich auf zukünftige Explorationsbohrungen, Explorationsaktivitäten, den Zeitrahmen für Forschung und Entwicklung, sowie vom Unternehmen erwartete Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Erwartungen abweichen könnten, zählen Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Gewinnung und Exploration, Erfolge oder Misserfolge im Rahmen der Forschung und Entwicklung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt-oder Geschäftslage.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Ucore Rare Metals Inc. ist ein Bergbauunternehmen in der Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Angesichts mehrerer Projekte in ganz Nordamerika liegt der Schwerpunkt von Ucore auf dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Bokan-Dotson Ridge in Alaska.

Ucore Rare Metals Inc. 210 Waterfront Drive Bedford, Nova Scotia Kanada B4A0H3 902.482.5214 info@ucore.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39877

