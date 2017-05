FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 26.05.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PAYPOINT PRICE TARGET TO 900 (950) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 600 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES SENIOR PLC WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 256 PENCE - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 504 (502) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES B & M EUROPEAN VALUE RETAIL TP TO 350 (325) PENCE - 'EQUAL W.' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 620 (575) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES GLAXOSMITHKLINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1885 (1850) PENCE - BERENBERG RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 805 (775) PENCE - 'HOLD' - CREDIT SUISSE CUTS PETROFAC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1125 (425) P - DEUTSCHE BANK CUTS EXPERIAN PLC TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 1460 (1560) PENCE - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PT TO 1360 (1420) PENCE - 'CONVICTION BUY' - GOLDMAN CUTS DAILY MAIL PRICE TARGET TO 691 (737) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES B & M EUROPEAN VALUE RETAIL PT TO 380 (363) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EVRAZ TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 190 (200) PENCE - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1000 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 265 (450) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1260 (1280) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES B&M RETAIL PRICE TARGET TO 415 (400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PARAGON GROUP PRICE TARGET TO 560 (546) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES RESTAURANT GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - TP 380 (340) PENCE - LIBERUM CUTS CRANSWICK TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2990 (2600) PENCE - LIBERUM RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 850 (810) PENCE - 'BUY' - MERRILL LYNCH CUTS GENEL ENERGY TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - MERRILL LYNCH CUTS PREMIER OIL TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - MERRILL LYNCH RAISES CAIRN ENERGY TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - PANMURE RAISES CLS HLDGS PRICE TARGET TO 234 (216) PENCE - 'BUY' - RBC CAPITAL RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2750 (2200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS PETROFAC TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERF.') - TARGET 400 (1000) PENCE - S&P GLOBAL RAISES PETROFAC TO 'STRONG BUY' ('BUY') - TARGET 600 (800) PENCE - UBS CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1630 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CARD FACTORY PRICE TARGET TO 330 (320) PENCE - 'NEUTRAL'



