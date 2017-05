Paris - Die europäischen Börsen haben am Freitag nach Christi Himmelfahrt in einem dünnen Handel nachgegeben. Nach knapp schwächerem Handelsstart rutschte der EuroStoxx 50 bis zum späten Vormittag immer tiefer ins Minus ab. Der Leitindex der Eurozone fiel zuletzt um 0,74 Prozent auf 3'558,06 Punkte. Er stand damit am unteren Ende seiner jüngsten Spanne zwischen 3'560 und 3'600 Punkten. Auf Wochensicht steuert der Index nun auf ein Minus von fast einem Prozent zu.

"Zahlreiche europäische Investoren nutzen den heutigen Brückentag für ein verlängertes Wochenende", schrieb die Postbank in einem Morgenkommentar. An solchen Tagen sind Bewegungen noch eher zufallsgetrieben als sonst. Konkrete Nachrichten waren ebenso Mangelware wie eindeutige Vorgaben. Eine eher negative Tendenz gaben zwar die Börsen in Asien vor, was vor allem an durchwachsenen ...

