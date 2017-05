Von Nektaria Stamouli

ATHEN (Dow Jones)--Der frühere griechische Ministerpräsident Lukas Papademos ist bei einem Anschlag mit einer Briefbombe verletzt worden. Der Sprengsatz explodierte am Donnerstagabend, als Papademos den Brief in seinem Auto öffnete, teilte die Polizei mit. Papademos, der auch als Gouverneur der griechischen Notenbank und als Vizepräsident der Europäischen Zentralbank tätig war, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Er habe Verletzungen an der Brust und an den Beinen erlitten, sein Leben sei aber nicht in Gefahr, hieß es von der Polizei. Zwei weitere Personen, die sich in dem Auto befanden, seien leicht verletzt und ebenfalls ins Spital gebracht worden.

Bisher hat sich niemand zu dem Anschlag bekannt, aber in der Vergangenheit war eine Reihe von griechischen Politikern und EU-Vertretern bereits Ziel von ähnlichen Attacken, die von linken und anarchistischen Gruppen verübt wurden.

