Freudentränen bei Céline: Sie ist die Gewinnerin der ProSieben Erfolgs-Show "Germany's next Topmodel" und darf damit das Cover der nächsten COSMOPOLITAN (EVT. 01.06.) zieren. Die 18-jährige Koblenzerin aus dem "Team Thomas" kann es nach ihrem Sieg kaum erwarten, als Model durchzustarten: "Ich möchte irgendwann für Victoria's Secret laufen. Viele meinten, dass ich einen ganz guten Engel abgeben würde." Auch COSMOPOLITAN-Chefredakteurin Anja Delastik glaubt an Céline: "Beim Covershooting in L.A. hat sie mich mit ihrer Ausstrahlung und Professionalität überzeugt. Das perfekte Foto für unser Cover war deshalb auch schnell im Kasten. Ich wünsche Céline viel Erfolg und Alles Gute. Hoffentlich wird sie einen steilen Einstieg ins Modelbusiness hinlegen und noch viele weitere Titelseiten schmücken."



COSMOPOLITAN ist seit der ersten Staffel Medienpartner von "Germany's next Topmodel" und zeigt jedes Jahr die Gewinnerin auf dem Cover. Die COSMOPOLITAN-Ausgabe mit Céline auf dem Titel erscheint am 1. Juni. Damit reiht sich die GNTM-Gewinnerin in eine Liste starker "Fun.Fearless.Female."-Frauen wie Cara Delevigne, Zooey Deschanel und Ruby Rose ein. Sie alle waren in diesem Jahr bereits Cover-Girl der deutschen COSMOPOLITAN.



Bildhinweis: Gerne können Sie das COSMOPOLITAN-Cover bei Nennung "COSMOPOLITAN" verwenden.



Über COSMOPOLITAN



COSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,55 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,33 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,4 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Digital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren (IVW 1-4 2016).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



