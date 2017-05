Berlin (ots) - An diesem Sonntag (28.5.) stellt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) die Weichen für seine Sportberichterstattung im Fernsehen neu. Wie in jedem Jahr schließt der sonntägliche "rbb-Sportplatz" seine Saison-Berichterstattung mit dem Pokal-Wochenende in Berlin ab, in die Saison 2017/18 startet der rbb dann allerdings wie im vergangenen September angekündigt mit einem komplett neuen Berichterstattungskonzept für den Sport. "Unsere Sport-Redaktion hat nach Wegen gesucht, der Vielfalt der sportlichen Angebote in unserer Region mehr Raum im Programm zu geben. Das ist gelungen, und wir freuen uns über das Ergebnis, mit dem wir am 7. August starten können", sagte rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus am Freitag.



Die wichtigsten Neuerungen: Das rbb Fernsehen sendet künftig täglich einen moderierten Sportblock in "rbb um6" und in der "rbb aktuell"-Sendung um 21:45 Uhr. Hinzu kommen je ein Sportblock in "rbb aktuell" um 16 Uhr am Freitag und in der "Abendschau" am Sonntag. Parallel verstärkt der rbb die Sportberichterstattung im Online-Angebot von rbb|24 und weitet seine Social Media-Aktivitäten rund um das Thema Sport aus. "Zusammen mit der Sportberichterstattung im Inforadio wird der rbb von August an eine herausragende, verlässliche multimediale Informationsquelle für alle Sportfans in Berlin und Brandenburg sein. Wir senden damit insgesamt mehr Sport in unseren Programmen als je zuvor", so Schulte-Kellinghaus. "Gerade die täglichen Sendungen geben uns die Chance, beim Breitensport und bei so genannten Randsportarten genauer hinzusehen." Die beliebten Moderatoren Jessy Wellmer, Dirk Jacobs und Dietmar Teige bleiben den Sportfans erhalten.



Der "rbb Sportplatz" am Sonntagabend ist in den vergangenen Jahren durch starkes Gegenprogramm zunehmend unter Druck geraten. "Wir mussten feststellen, dass Aufwand und Nutzen in keinem guten Verhältnis mehr standen", erklärte Schulte-Kellinghaus. "Ich bin froh, dass wir durch das neue Konzept nicht auf die gesammelte Kompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen verzichten müssen. Künftig kommt der erfolgreiche Sport aus Berlin und Brandenburg auf mehr und vor allem prominenteren Plätzen in unserem Fernsehprogramm vor. Ich freue mich auf den Neustart im August."



Der "Sportplatz" verabschiedet sich am kommenden Sonntag um 22 Uhr mit einem "Best of" der vergangenen elf Jahre - und natürlich mit einem kurzen Rückblick auf das DFB-Pokalfinale im Olympiastadion.



