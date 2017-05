Kombinierte globale Unternehmensgewinne und Ressourcen beschleunigen die Neuerungen im Bereich der Medienerfahrungen für Musik und Branded Entertainment.

TouchTunes und PlayNetwork haben heute bekannt gegeben, dass die angekündigte Fusion, die sie zu einem weltweiten Marktführer im Bereich der Medienerfahrung für Musik und Branded Entertainment machen wird, beendet ist.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170526005183/de/

Die Fusion bringt zwei Branchenführer und ihre sich ergänzenden Fachkenntnisse zusammen, um eine neue, globale Firma mit den Kapazitäten zu gründen, lizenzierte Musikarchive auszubauen und Neuerungen zu beschleunigen, was dem Konsumenten zugutekommen wird. Gemeinsam wird die Firma neu definieren, wie Musik und Originalinhalte, AV Systeme, Technologie und Leistungseinblicke von Unternehmen genutzt werden, um die Konsumentenbindung vor Ort, auf ihren persönlichen Geräten und darüber hinaus zu verstärken. Von Kleinbetrieben bis zu Wirtschaftsunternehmen und Luxusbereichen, die zusammengeschlossene Firma dient mehr als 450 Brands, die jeden Tag über 100 Millionen Konsumenten an mehr als 185.000 Standorten in über 125 Ländern erreichen.

"Dies ist ein entscheidender Moment für unsere Firma mit bahnbrechenden Änderungen, sowohl für unsere Partner als auch unsere Kunden, die künftig das Kundenerlebnis an erste Stelle setzen und damit die Umsätze anzukurbeln werden", sagte Ross Honey, Präsident und CEO von TouchTunes. "Mit der Expansion unserer Produkte und Fähigkeiten werden wir sofort Wachstumsmöglichkeiten für unser über 2.500 Mitglieder starkes Network kreieren, um SMB, QSR und die Kunden der Lizenznehmer besser zu unterstützen und ihnen ein stärkeres Portfolio von Lösungsvorschlägen für Musik und Media zu liefern."

Craig Hubbell, PlayNetworks Präsident und CEO, kommentierte: "Dieser Zusammenschluss kreiert ein starkes Unternehmen und ist in unserer Branche ein wichtiger Schritt nach vorne. Gemeinsam werden wir unsere Bemühungen vorantreiben, um die umfassendste Technologie Plattform, das umfangreichste Musikarchiv, erstklassige Dienstleistungen und erweiterte Möglichkeiten zu kreieren, die unsere Kunden am dringendsten brauchen. Diese nächste Phase der Innovation wird Firmen helfen, sich anzupassen, weiterzuentwickeln und schließlich derart zu wandeln, dass die Leute mühelos Branded Media Erfahrungen entdecken, abrufen und teilen können."

Die zusammengeschmolzene Firma hat Hauptsitze in New York City und Seattle, mit weiteren Büros in Chicago, Columbus, Hong Kong, London, Los Angeles, Montreal, Santiago und Vancouver.

Über TouchTunes

TouchTunes ist die größte interaktive Musik und Entertainment Plattform, die in ganz Nordamerika in mehr als 65.000 und weltweit in über 75.000 Lokalen präsent ist. Die TouchTunes Plattform bietet vor Ort digitale Lösungen an, die menschliche Begegnungen durch das Teilen gemeinsamer Erlebnisse fördert. Die Musik steht im Zentrum der TouchTunes Erfahrung, mit Millionen von Songs, die täglich auf dem Netzwerk und der Mobile App gespielt werden und die Verbraucher in ihrer Nähe Musikboxen finden lässt, wo sie Playlisten kreieren und die Musik vor Ort direkt von ihrem Handy kontrollieren können. Zusätzliche Funktionen beinhalten eine integrierte Fotobooth, das erste voll lizenzierte Karaoke-System und Social TV Messaging. Weitere Informationen finden Sie unter www.touchtunes.com.

Über PlayNetwork

PlayNetwork hilft Brands, das Interesse der Konsumenten mit Hilfe von Entertainment Media, vor Ort in ihren Geschäften und darüber hinaus, auf sich zu ziehen. Diese Erlebnisse verknüpfen Emotionen mit den Omnichannel-Berührungspunkten, die den Bezug zum Konsumenten stärken und den Custumer Lifetime Value beeinflussen. Die Kunden arbeiten mit PlayNetwork zur Entwicklung von kreativen Strategien, dem Kuratieren von Branded Music und globaler Lizenzierung, originalen Inhalten in der Video-Produktion, Messaging, der Technik und Installation von audiovisuellen Systemen, der Technologie- und Software-Entwicklung und vielem mehr. Sie arbeiten mit über 425 Brands an über 110.000 Standorten in mehr als 125 Ländern und erreichen damit mehr als 100 Millionen Menschen täglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.playnetwork.com.

