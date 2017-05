München (ots) - Das Eiskunstlaufpaar Tanja Szewczenko & Norman Jeschke will seine Quiz-Runden gewinnen



In der sechsten Woche "Paarduell" stellen sich Bestseller-Autorin Anne Gesthuysen und "hart aber fair"-Moderator Frank Plasberg wieder spannenden Gegnern. Egal ob Ehe- oder Liebespaar, prominent oder nichtprominent - für das Journalisten-Ehepaar geht es um die Ehre, für die Herausforderer um mehrere Tausend Euro.



Am Montag, 29. Mai, begrüßt Moderator Jörg Pilawa das Schauspieler- und Eiskunstläuferpaar Tanja Szewczenko und Norman Jeschke am Quizpult. Pflicht oder Kür? Mit welchem Schwierigkeitsgrad fordern die beiden das Journalistenpaar heraus? Am 2. Juni ist Sänger und Moderator Oliver Petszokat, auch bekannt unter dem Namen Oli P, mit seiner Freundin Pauline Schubert, die ebenfalls auf dem Eis zu Hause ist, zu Gast. Hat der ehemalige "GZSZ"-Schauspieler am Quizpult "Flugzeuge im Bauch"?



Neben den prominenten Paaren wollen es auch Silvia und Winfried aus Drolshagen am Mittwoch, 31. Mai, wissen. Ganze 23 cm ist Silvia größer als ihr Ehemann - bei Anne und Frank ist es eher umgekehrt. Ein echtes "Kopf-an-Kopf" Rennen beim "Paarduell". Nicole und Alexander (Ausstrahlung am Donnerstag, 1. Juni) lernten sich in einem Krankenhausflur kennen, zogen nach zwei Wochen zusammen und leben inzwischen mit ihren neun Kindern als echte Großfamilie. Doch werden die "Waltons" aus Lage in der Nähe von Detmold gegen Anne und Frank die Nerven behalten?



"Paarduell" mit Tanja Szewczenko und Norman Jeschke am Montag, 29. Mai, um 18:00 Uhr im Ersten "Paarduell" mit Silvia und Winfried am Mittwoch, 31. Mai, um 18:00 Uhr im Ersten "Paarduell" mit Nicole und Alexander am Donnerstag, 1. Juni, um 18:00 Uhr im Ersten "Paarduell" mit Oliver Petszokat und Pauline Schubert am Freitag, 2. Juni, um 18:00 Uhr im Ersten



