Hamburg (ots) - Der Frontmann der Toten Hosen spricht in DB MOBIL über den Schlagervergleich, den "Pipihumor" von Jan Böhmermann und die anstehende Tournee.



Andreas Frege alias "Campino" startete vor 35 Jahren mit den Toten Hosen als Punkcombo. Heute werden Songs wie "Tage wie diese" auf Hochzeiten, Beerdigungen und dem Oktoberfest gespielt. Sie werden als persönliche Hymne von Sportlern gewählt und von Helene Fischer als Schlager interpretiert. Warum Campino das entspannt sieht, verrät der Frontmann der Kultband im Interview mit DB MOBIL (Ausgabe 6/2017, EVT 26. Juni), dem Magazin der Deutschen Bahn: "Wir wollen, dass die Fans die Refrains mitsingen können. Wenn man das als Schlager bezeichnet, ist das für mich in Ordnung." Trotzdem ist die Schlagerwelt von Helene Fischer für ihn weit weg: "Die ist ein so professionell betreutes Projekt. Dagegen kann keine normale Band ankommen. Dafür hast du aber auch ein Produkt, das nirgendwo aneckt, null unbequem ist. Ich finde legitim, was sie macht - aber es bleibt ein Paralleluniversum."



Auch der Streit mit Jan Böhmermann beschäftigt den Punkrocker. Als Campino Weihnachten 2014 mit der Band Aid für Hilfsprojekte in Afrika aufrief, machte der TV-Satiriker sich darüber öffentlich lustig. "Wegen Leuten wie ihm haben viele nicht gespendet", ärgert sich Campino noch heute. Böhmermann betreibe "zynischen Pipihumor". "Wenn jemand 'Ziegenficker' sagt und dann albern loslacht vor lauter Selbstbegeisterung, jetzt was ganz Schlimmes und Verbotenes gesagt zu haben ... Das habe ich in der Analphase hinter mir gelassen."



Zur beginnenden Festivalsaison und zu den anstehenden Konzerten der Toten Hosen äußerte sich der 54-Jährige ebenfalls im Interview mit DB MOBIL. Auch in seinem Alter gilt für Campino: "Wir möchten immer noch die Band sein, die bei einem Festival abräumt, bei der das Publikum am meisten abgeht." Selbst wenn er heute nicht mehr auf Lichtmasten klettern würde. "Ich glaube, man muss immer das Hier und Jetzt mit auf die Bühne nehmen, also auch das Älterwerden", sagt der Düsseldorfer über sich selbst.



Fotografiert wurde Campino von seiner Exlebensgefährtin Gabriele Oestreich, die unter ihrem Künstlernamen GABO bekannt ist.



