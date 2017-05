Eine Börsenweisheit rät: "Sell in May and go away". In diesem Jahr allerdings zeigt sich der DAX robust, hat neue Rekordmarken erklommen und selbst nach der Kursdelle der vergangenen Woche ist die Stimmung gut. Wie sieht es charttechnisch aus? Aktuelle Einschätzungen zu DAX und Ölpreisen von Bastian Galuschka, Finanzmarktanalyst bei GodmodeTrader, der zudem verrät, warum die Aktie von Microsoft aktuell insbesondere einen Blick wert ist.