BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 25-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 25/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3349312.344 221.7940761 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 25/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6332635.078 16.80448325 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 25/05/2017 IE00B7SD4R47 70571 EUR 16276082.49 230.6341485 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 25/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6508251.947 7.588515 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 25/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9248953.019 261.8171607 Daily ETP



Boost ShortDAX 25/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4888082.837 7.2908145 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 25/05/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11643710.19 445.266164 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 25/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20306791.95 9.197429 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 25/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7214705.741 771.0490265 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 25/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16943197.95 4.4885414 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 25/05/2017 IE00B7ZQC614 270979114 USD 191649328 0.7072476 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 25/05/2017 IE00B7SX5Y86 153473 USD 14120556.03 92.0067766 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 25/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12661821.74 22.923631 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 25/05/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2393168.099 116.8482056 Daily ETP



Boost Copper 3x 25/05/2017 IE00B8JVMZ80 500080 USD 7871906.954 15.7412953 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 25/05/2017 IE00B8KD3F05 18997 USD 2007781.481 105.6893973 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 25/05/2017 IE00B8VC8061 83220576 USD 46023558.37 0.553031 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 25/05/2017 IE00B76BRD76 556882 USD 14591667.69 26.2024409 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 25/05/2017 IE00B7XD2195 4511197 USD 18275700.84 4.0511866 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 25/05/2017 IE00B8JG1787 20215 USD 2052796.099 101.5481622 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 25/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2327184.974 41.42372685 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 25/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1993543.756 66.67370421 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 25/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 495130.2017 159.8741368 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 25/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12681295.46 54.83044709 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 25/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 678695.1948 213.0242294 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 25/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 291221143 5654.779476 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 25/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 135211550.6 15907.24125 Daily ETP



Boost Palladium 25/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 885777.8386 65.2026381 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 25/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 633604.1459 84.8084789 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 25/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 524132.0718 103.5220367 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 25/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 368304.25 6.5826214 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 25/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 125077.1802 73.5748119 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 25/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 655003.7749 88.58585 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 25/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 489257.5701 82.1315377 Daily ETP



Boost Silver 2x 25/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 458511.1086 61.0127889 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 25/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 712109.7036 48.6480191 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 25/05/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 23894833.06 12.2556146 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 25/05/2017 IE00B8NB3063 485589 EUR 39379363.91 81.096079 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1486311.407 116.2997971 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13500233.75 58.1904119 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 942397.1909 129.0955056 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKS8QN04 1054559 EUR 62488209.39 59.2552995 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 120839.6237 147.1858998 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8668942.536 49.07744957 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1894628.503 108.2644859 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 25/05/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9781211.899 77.8449017 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 25/05/2017 IE00BLS09N40 431755 EUR 17613453.77 40.7950198 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 25/05/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 7804631.67 18.3415704 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 25/05/2017 IE00BLNMQS92 23379 EUR 3080067.538 131.7450506 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 25/05/2017 IE00BLNMQT00 80565 EUR 2918919.167 36.2306109 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 25/05/2017 IE00BVFZGC04 158540 USD 2479785.685 15.6413882 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 25/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 958651.6906 107.9927555 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 25/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1244406.552 26.8277795 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 25/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1035943.173 80.8698808 Short Daily ETP



Boost Brent 25/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5839568.041 16.8962627 Oil ETC



Boost Gold 25/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2866117.273 25.8516188 ETC



Boost Natural Gas 25/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1340959.058 27.1087021 ETC



Boost BTP 10Y 5x 25/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3764040.268 57.3349622 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 25/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3190221.027 53.4590292 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 25/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1492449.221 77.5137229 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 25/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 136355.5168 88.9468472 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 25/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3995697.313 80.7831732 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 25/05/2017 IE00BYTYHS72 292299 USD 7593390.716 25.9781618 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 25/05/2017 IE00BYTYHR65 50057 USD 1846589.43 36.8897343 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 25/05/2017 IE00BYTYHN28 19500 USD 3486808.841 178.8107098 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 25/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 407617.7325 37.0561575 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 25/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 6205898.833 0.8243731 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 25/05/2017 IE00BYMB4Q22 116219 EUR 17044465.98 146.658171 ETP



