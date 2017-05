Der chinesische Ankeraktionär Shanghai Electric hat kein Pflichtangebot abgegeben, um weitere Anteile an dem Photovoltaik-Anlagenbauer zu erwerben. Die Option lief am Mittwoch ab. Somit bleibt Gründer Dieter Manz Hauptaktionär der Gesellschaft.Shanghai Electric hat seine Option auf Abschluss einer Stimmbindungsvereinbarung mit Dieter Manz nicht wahrgenommen. Die Frist für die Stimmbindungsvereinbarung sei am 24. Mai abgelaufen, teilte der Reutlinger Photovoltaik-Anlagenbauer nun mit. Damit bleibe Gründer Dieter Manz mit 24,66 Prozent weiterhin Hauptaktionär der Gesellschaft. Die Vereinbarung aus ...

