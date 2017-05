Bonn - Die am Mittwochabend veröffentlichten Minutes der FOMC-Sitzung vom 3. Mai zeigen, dass die FED ihren Zinserhöhungskurs wohl beibehalten wird, so die Analysten von Postbank Research.Trotz der zuletzt schwächeren Konjunktur- und Inflationszahlen hätten die FOMC-Mitglieder den Ausblick für Wachstum und Inflation als weitegehend unverändert angesehen. Die meisten von ihnen hätten es deshalb für angemessen gehalten, die Geldpolitik in näherer Zukunft weiter zu straffen. Dies stütze die Erwartung, dass der US-Leitzins auf der kommenden Sitzung um weitere 25 Basispunkte angehoben werde. Des Weiteren sei über die Diskussion des Komitees hinsichtlich der bereits avisierten Verkürzung der Bilanzsumme der FED berichtet worden. Demnach hätten die FOMC-Mitglieder darin übereingestimmt, dass schon bald Details veröffentlicht werden sollten, wie die FED dieses Vorhaben angehen möchte. Zudem hätten sich fast alle Mitglieder dafür ausgesprochen, bereits in diesem Jahr mit der Bilanzsummenverkürzung zu beginnen. Dies deute darauf hin, dass die FED spätestens im September ihre diesbezüglichen Pläne bekanntgeben und kurz darauf mit deren Umsetzung starten sollte.

