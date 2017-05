Linz - Die Bank of Canada (BoC) beließ auf ihrer Sitzung am Mittwoch den Leitzins unverändert bei 0,50 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Trotz eines positiven Wirtschaftswachstums des Landes, würden sich die Währungshüter eher zurückhaltend zeigen. Dies könne man ihnen allerdings nicht verübeln, in Anbetracht der Tatsache, dass die US-Regierung Strafzölle auf Holzimporte eingeführt habe und das Handelsabkommen NAFTA neu verhandeln möchte. In weiterer Folge könnten diese Schritte die Exportwirtschaft Kanadas stark belasten. Ein schwacher Kanadischer Dollar könnte zumindest diesen Effekt etwas abfedern. Auch die Inflationsentwicklung des Landes sollte genauer im Auge behalten werden. Zu Beginn des Jahres habe diese zwar genau im Zielkorridor der Notenbank gelegen, allerdings sei diese stark von den gestiegenen Energiepreisen beeinflusst worden. (26.05.2017/alc/a/a)

