In Taormina auf Sizilien hat am Freitagmittag der zweitägige G7-Gipfel begonnen. Bei dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Industrienationen Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien und USA geht es unter anderem um Außen- und Sicherheitspolitik, Handel, Klima und Flüchtlinge.

Auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk nehmen an dem Treffen teil. Insgesamt wird es sechs Arbeitssitzungen geben. Vier der Staats- und Regierungschefs sind in Italien erstmals bei einem G7-Gipfel dabei. Neben US-Präsident Donald Trump ist es auch für den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, Großbritanniens Premierministerin Theresa May und Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni eine Premiere.

Große Fortschritte werden, auch wegen der Differenzen zwischen den USA und den restlichen G7-Staaten, beim Gipfel in Taormina nicht erwartet.