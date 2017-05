Dabei wurde die Vereinbarkeit von Energieeffizienz und Design in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt, da oftmals kritisiert wird, dass auf Energieeffizienz getrimmte Gebäudetypen keinen Spielraum für ausgefallene Gestaltungsmerkmale lassen. Die Spezialisten von KS Kalksandstein, Helios Ventilatoren, Linzmeier, Schwenk Putztechnik, Hilzinger, Viessmann und Busch-Jaeger stellten in den Vorträgen ihren eigenen Beitrag zu energieeffizienten Gebäuden vor und lieferten so einen ganzheitlichen Einblick in die moderne Baukultur. Von Wandaufbauten mit Kalksandstein über Dämmsysteme und Fenster bis hin zu Haustechnik-Geräten und Elektroinstallationen decken die sieben Hersteller alle Bereiche moderner Bauformen ab. Gemeinsam mit Moderator Johannes Laible konnte anhand von vielen Beispielen gezeigt werden, dass die Auseinandersetzung mit hoher Energieeffizienz ...

