Amazon hat in Manhattan ein Buchgeschäft eröffnet. Das sieht zwar ganz klassisch aus. Doch der Internethändler nutzt die Läden, um mehr über seine Kunden zu erfahren - und mit raffinierter Datenanalyse mehr zu verkaufen.

Schöner Holzboden, moderne Quadratleuchten an der Decke, braune Buchregale: Der Laden sieht aus wie aus einem Traum. Denn über dem Geschäft im dritten Stock des Time Warner Centers in New York steht "Amazon Books".Amazon, das steht doch für Online. Im Internet erlöst das Unternehmen mit Sitz in Seattle ansässige Unternehmen mit dem digitalen Verkauf aller erdenklichen Waren und IT-Dienstleistungen 136 Milliarden Dollar.

Doch eröffnet Amazon in den USA jetzt einen Buchladen nach dem anderen. Seit Donnerstag gibt es auch einen in Manhattan, genauer gesagt am Columbus Circle, nur einen Steinwurf entfernt vom Central Park. "Die Menschen sollen Bücher entdecken", sagt Jennifer Cast, Vice President von Amazon Books, die zur Eröffnung gekommen ist.

Bis zum Jahresende plant Amazon 13 Läden zu eröffnen. Die sind keine Werbeinseln für Amazon, sondern sollen laut Cast eines Tages alle Geld verdienen. "Wir schauen, wie es läuft", sagt Cast, "aber es sind keine Showrooms".

Rund 3000 Buchtitel sind vorrätig, im Vergleich zu sonst 5000 bis 7000 in anderen Läden von Amazon. ...

