Aufregung um Donald Trump: Hat der US-Präsident Deutschland als "böse" bezeichnet? Oder findet er nur Deutschlands Exportüberschuss "schlecht"? Was ist dran an der Kritik an deutschen Autobauern? Ein Faktencheck.

Donald Trump hat mit seiner Deutschland-Schelte am Donnerstag für Aufsehen gesorgt. "The Germans are bad, very bad", soll der US-Präsident im Gespräch mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk gesagt haben. Darüber berichtete "Spiegel Online" unter Berufung auf Teilnehmerkreise und übersetzte das Zitat mit "Die Deutschen sind böse, sehr böse."

Juncker bestätigte am Freitag vor dem G7-Gipfel in Taormina, dass der Satz gefallen ist. Allerdings "heißt ,bad' nicht ,böse', ,schlecht' reicht", merkte Juncker an. Trump habe seine Kritik auch in keiner Weise aggressiv vorgetragen, die Atmosphäre sei konstruktiv gewesen. In der Tat lässt sich "bad" mit verschiedenen Begriffen übersetzen, darunter "schlecht", "mies" oder "übel". Entsprechend kritisch kommentierte Alexander Graf Lambsdorff, Vizepräsident des EU-Parlaments, den Bericht. ",Bad hier mit ,böse' zu übersetzen, ist böswillig unseriös", schrieb der FDP-Politiker auf Twitter.

Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtete über Trumps Deutschland-Kritik - allerdings wird der Zusammenhang dort anders dargestellt. Der Präsident habe Deutschlands Handelsbilanzüberschuss als "schlecht, sehr schlecht" bezeichnet, schrieb das Blatt unter Berufung auf Teilnehmer des Gesprächs.

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte den Vorgang am Freitag nicht kommentieren. Trump selbst ließ Nachfragen unbeantwortet. Vor seinem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe am Rande des G7-Gipfels wurde er nach Angaben von anwesenden Journalisten gefragt: "Haben Sie gesagt, dass Deutschland sehr schlecht (very bad) ist?" Daraufhin sagte Trump kein Wort.

Auch wenn die Übersetzungen auseinandergehen - die Aufregung um das Zitat war am Freitag ...

