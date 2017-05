Zürich - Die Schweizer Stimmbevölkerung fühlt sich sehr sicher und blickt zuversichtlich in die Zukunft der Schweiz. Sie vertraut in diesem Jahr überdurchschnittlich stark den Schweizer Behörden und Institutionen. Sie ist ebenfalls zufrieden mit der Schweizer Armee. Die zukünftige Entwicklung der weltpolitischen Lage wird durch die Schweizer Bevölkerung hingegen nach wie vor pessimistisch beurteilt. Schweizerinnen und Schweizer messen der Terrorismusbekämpfung hohe Priorität zu. 29% der Befragten haben aufgrund des Terrorismus ihr Reiseverhalten angepasst. Die Schweizer Stimmbevölkerung informiert sich über Sicherheitspolitik und die Armee vor allem über die traditionellen Medien Zeitung, Fernsehen und Radio. Dies zeigen die Resultate der Studie «Sicherheit 2017» der Militärakademie an der ETH Zürich und des Center for Security Studies, ETH Zürich.

Schweizerinnen und Schweizer fühlen sich sehr sicher. Das allgemeine Sicherheitsempfinden ist mit 93% (+7%) so hoch wie noch nie zuvor. Auch im öffentlichen Raum fühlen sich 79% (-2%) sicher. Gegenüber 2016 beurteilen signifikant mehr Schweizerinnen und Schweizer die Zukunft der Schweiz optimistisch (82%, +7%).

Vertrauensvoll

2017 liegt das Vertrauen in Institutionen und Behörden über dem langjährigen Schnitt (2017: 6.7 auf einer 10er Skala, langjähriger Durchschnitt 6.3). Nach wie vor weist das Vertrauen in die Polizei (7.9, ±0.0) den höchsten Wert auf, gefolgt von jenem in die Gerichte (7.4, +0.1). An dritter Stelle steht der Bundesrat mit 7.1 (+0.1). Die mittleren Positionen belegen die Schweizer Wirtschaft (6.8, ±0.0), die Armee (6.8, +0.1) und das eidgenössische Parlament (6.6, +0.1). Das geringste Vertrauen wird nach wie vor den politischen Parteien (5.5, +0.2) ...

