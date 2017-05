Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Max Warburton und sein Kollege Robin Zhu blickten in einer Branchenstudie vom Freitag auf die aktuelle Situation am chinesischen Automarkt. Daten von Versicherungsunternehmen, die in China oft zuverlässiger als Angaben von Autoverbänden sind, sprechen den Experten zufolge dafür, dass sich der Markt im April nach einem schwachen ersten Quartal erholt hat. Vor allem der Verkauf von teuren Autos habe deutlich angezogen. Davon profitiere BMW, wenn auch nicht ganz so viel wie der Konkurrent Daimler./tih/zb

ISIN: DE0005190003