München (ots) - Am Samstag schaut Fußball-Deutschland nach Berlin: Eintracht Frankfurt kämpft mit Borussia Dortmund um den DFB-Pokal. Welcher der beiden Traditionsvereine wird sich durchsetzen? Alexander Bommes und Mehmet Scholl führen durch den Pokalabend, der die Fans in der Halbzeit auch mit einem Auftritt von Helene Fischer elektrisieren wird. Reporter ist Gerd Gottlob.



Anschließend lassen Julia Scharf und Arnd Zeigler gemeinsam mit ihren Gästen im "Sportschau Club" den Abend Revue passieren. Der BVB-Publikumsliebling Flemming Povlsen und Ansgar Brinkmann, Frankfurter Aufstiegsheld aus dem Jahr 1998, geben sich die Ehre. Ein besonderes Highlight wird der Besuch der Siegermannschaft im Studio mit Blick auf das Olympiastadion.



Sendetermine im Ersten



Samstag, 27. Mai 2017 19:00 - 22:45 Uhr Sportschau DFB-Pokalfinale Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Reporter: Steffen Simon Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Berlin



22:45 - 23:30 Uhr Sportschau Club Moderation: Julia Scharf und Arnd Zeigler Gäste: Flemming Povlsen und Ansgar Brinkmann Übertragung aus Berlin



